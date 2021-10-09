В аварии на трассе Киров-Советск-Яранск пострадали два малолетних ребенка

В результате ДТП пострадали двое детей, возрастом 4 и 5 лет, а также 41-летняя женщина. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 9 октября, на 13 км трассы Киров-Советск-Яранск произошло ДТП, в котором пострадали два малолетних ребенка. Авария случилась в 13 часов 35 минут. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, cтолкнулись автомобили «Сузуки» под управлением 33-летнего мужчины и «Хендай» , за рулем которого находилась 41-летняя женщина. В результате аварии травмы получили водитель корейской легковушки, а также два ее пассажира: 5-летний мальчик и 4-летняя девочка. Потребовалась ли им госпитализация не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и условия происшествия.