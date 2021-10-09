Женщины-депутаты Приволжья встретились на площадке кировского Заксобрания

Модератором онлайн-дискуссии выступила вице-спикер ОЗС Ирина Морозова. Фото: zsko.ru

В пятницу, 8 октября, на площадке Законодательного Собрания Кировской области прошла онлайн-дискуссия женщин-депутатов Приволжского федерального округа. На мероприятии обсуждались вопросы сохранения женского здоровья, а также поддержки и развития семейных ценностей.

Наш регион представила вице-спикер ОЗС Ирина Морозова. Она рассказала об обновленном депутатском корпусе нашего региона, в состав которого вошли 9 женщин. И представила коллегам проект нашей области «Равный равному». Его главная задача - рассказать девочкам-подросткам о том, как правильно следить за своим здоровьем. Советы будут давать молодые эксперты.

Своим опытом поделились и представители Заксобраний регионов ПФО. Так, в Пензенской области воплощается в жизнь проект «Здравствуй, я!». Он ориентирован на помощь женщинам, которые воспитывают детей с инвалидностью.

В Республике Марий Эл применяется метод «равного консультирования». Его особенностью является консультативная помощь пациенток со сложным диагнозом тем, кто уже победил тяжелое заболевание.

В Ульяновской области реализуется проект «Жизнь замечательных семей» и проходит акция Семья-семье». В рамках механизма социальных контрактов планируется расширять семейное предпринимательство.

Во время онлайн-дискуссии был поднят также вопрос сохранения женского здоровья на селе, где зачастую отсутствует необходимая инфраструктура. Свое мнение по этому поводу высказала Ирина Морозова. Вице-спикер отметила здесь законодательный опыт Республики Марий Эл, где медработники первичного звена имеют право на получение и первоочередное приобретение земельных участков.

- Такой механизм, особенно если он позволяет использовать землю под жилое строительство, в совокупности с программой «Земский доктор» мог бы решить проблему с нехваткой медицинских кадров в отдаленных населенных пунктах, - отметила Ирина Морозова.

Следующая подобная встреча состоится в Удмуртии. Она намечена на декабрь текущего года и будет посвящена поддержке женщин на селе.