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Здоровье9 октября 2021 11:59

За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился у 167 человек

В отделении реанимации находятся 177 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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На стационарном лечении находятся почти 5 тысяч жителей области

На стационарном лечении находятся почти 5 тысяч жителей области

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области по состоянию на 9 октября выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 603 человека. Такие данные сообщили в региональном оперштабе.

В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 4917 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 177 пациентам, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 548.

На дому проходят лечение 9230 кировчан. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5957 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 859 жителей области.