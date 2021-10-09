За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился у 167 человек

На стационарном лечении находятся почти 5 тысяч жителей области Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области по состоянию на 9 октября выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 603 человека. Такие данные сообщили в региональном оперштабе.

В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 4917 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 177 пациентам, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 548.

На дому проходят лечение 9230 кировчан. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5957 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 859 жителей области.