В Кирове горячая вода должна появиться во всех домах до 15 октября

Управляющим и ресурсоснабжающим компаниям Кирова поручено усилить работу с обращениями горожан. Фото: admkirov.ru

В Кирове уже почти месяц как наступил отопительный сезон. Однако во многих домах периодически возникают перебои с отоплением и горячей водой. Власти города постоянно мониторят ситуацию и вносят необходимые коррективы. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам замначальника департамента городского хозяйства Дмитрия Кондратова, на сегодняшний день отопление поступает всем потребителям. Причиной кратковременных перебоев служат неотрегулированные тепловые узлы с автоматикой, воздух в стояках и дефекты на коммунальных сетях. Всем УК рекомендовано усилить работу персонала и на обращения жильцов реагировать круглосуточно.

Паспорт готовности не получила только одна управляющая компания ООО «Опора».Тем не менее, во все 28 домов, которые находятся на ее обслуживании, тепло подается. За несвоевременное получения разрешения все сведения направлены в прокуратуру и ГЖИ.

Что касается горячей воды, то в данный момент от ресурса отключены 60 многоквартирных домов областного центра. Причиной является дефекты на теплосетях. Решить вопрос планируется до 15 октября. В первую очередь горячее водоснабжение подадут в объекты, где оно отсутствовало более 14 дней. Получить подробную информацию можно на сайте или по телефону: 716-716.