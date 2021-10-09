Погода в Кировской области на 9 и 10 октября: пасмурно и небольшой дождь

В наступившие выходные возможен небольшой дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта неделя порадовала кировчан теплой для октября погодой и ярким солнцем. Однако выходные дни немного омрачатся пришедшим в наш регион циклоном. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз помощью сервиса rp.5.

В субботу, 9 октября, ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня поднимется до отметки +9 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-7 м/c. Атмосферное давление близкое к норме - 757 мм ртутного столба.

В воскресенье, 10 октября, серьезных изменений не произойдет. Воздух в течение дня прогреется до +10 градусов. Небо будет затянуто тучами. Возможен небольшой дождь. Ветер западный - 4-8 м/c. Атмосферное давление немного понизится. Столбик барометра остановится на отметке 755 мм ртутного столба.