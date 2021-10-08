Роман Береснев выступил на заседании Ассоциации законодательных органов ПФО

Председатель ОЗС Роман Береснев в своем выступлении затронул важные темы. Фото: zsko.ru

8 октября в Пензе прошла встреча членов Ассоциации законодательных органов Приволжского федерального округа. Среди участников был председатель ОЗС Кировской области Роман Береснев, выступивший на пленарном заседании парламентариев.

В ходе рабочей встречи делегации посетили крупнейший в России комплекс полного цикла по производству индейки, находящийся в Пензе. Минувшим летом в регионе запустили также завод по глубокой переработке птицы, считающийся самым большим по всей Европе. Роман Береснев отметил, что опыт этого предприятия может быть полезен и для Кировской области, однако для этого необходимы законодательные предложения. Дальнейшая модернизация комплекса стала одним из вопросов повестки на собрании.

Еще одной темой встречи стала молодежная политика. В минувшем году федеральное законодательство в этой сфере поменялось: молодежью теперь считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Сейчас существует 21 направление для возможностей их развития: поддержка молодых семей, организация отдыха и досуга молодежи, содействие в трудоустройстве и многое другое.

- В современных условиях работа с молодежью требует корректировки. Необходимо развивать инфраструктуру молодежной политики. При этом я поддерживаю создание самостоятельных структур по работе с молодежью, - считает Роман Береснев. - Знаю, что работники сферы молодежной политики ждали обновления профильного федерального закона. Сейчас исходя из его принятия требуется внесение изменений в законодательные акты субъектов РФ. Важно, чтобы они были сделаны грамотно, на хорошем профессиональном уровне. В Кировской области такая работа тоже ведется.

Результатом деятельности станет новый закон, принятый в нашем регионе, подчеркнул председатель ОЗС. Он также добавил, что в этом процессе поучаствуют и сами представители молодежи, живущей в Кировской области, в том числе члены молодежного парламента.