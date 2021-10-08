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Общество8 октября 2021 16:38

В Кирове на 10 дней ограничат проезд по улице Преображенской

В районе дома №95 пройдут монтажные работы
Маргарита Акагиева
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Движение на участке ограничат с 11 по 20 октября.

Движение на участке ограничат с 11 по 20 октября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно ограничат движение по участку улицы Преображенской. Информацию об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Движение ограничат в районе дома №95. Как стало известно, причина тому - монтаж наружного водопровода к строящемуся многоквартирному дому. Работы на участке пройдут с 11 по 20 октября. На их месте выставят ограждения и оборудуют искусственное освещение в темное время суток.

Кировчан просят учесть эту информацию и планировать свой маршрут по городу с ее учетом.