В Кирове на 10 дней ограничат проезд по улице Преображенской

Движение на участке ограничат с 11 по 20 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно ограничат движение по участку улицы Преображенской. Информацию об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Движение ограничат в районе дома №95. Как стало известно, причина тому - монтаж наружного водопровода к строящемуся многоквартирному дому. Работы на участке пройдут с 11 по 20 октября. На их месте выставят ограждения и оборудуют искусственное освещение в темное время суток.

Кировчан просят учесть эту информацию и планировать свой маршрут по городу с ее учетом.