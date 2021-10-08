В Кировской области третью неделю продолжаются поиски заблудившегося в лесу пенсионера

О местонахождении пенсионера ничего не известно с 18 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поиске 73-летнего жителя села Каринка Кирово-Чепецкого района. В последний раз Валерия Чулкова видели 18 сентября. В тот день он ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщают в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры подготовили приметный портрет пропавшего пенсионера. Рост Валерия Юрьевича 172 см. У него светлые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в рыбацкий камуфляжный костюм болотного цвета, зимние сапоги и черную шапку. С собой взял рюкзак, зеленый плащ ПВХ и белое пластиковое ведро.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его мстонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.