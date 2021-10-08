В Кирове на семи оживленных перекрестках усовершенствуют светофоры

Многие новые светофоры оборудуют дополнительной секцией. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается замена старых светофоров на новые. Работы выполняет подрядная организация ООО «Радар». Об этом рассказали в администрации города.

В пятницу, 8 октября, рабочие обновляют электронный регулировщик на перекрестке улиц Горького и Московской. Помимо самой замены светофоров установят специальный датчик, который будет анализировать плотность потока. Благодаря этому получится регулировать частоту сменяемости световых сигналов в зависимости от дорожной ситуации. Кроме того, здесь появится дополнительная секция со стрелкой, разрешающей поворот налево.

Подобный светофор обустроят и на пересечении улиц Щорса и Производственной. Данный дорожный участок является очень оживленным и как следствие сильно подверженным ДТП.

Отметим, что до 15 октября новые светофоры появятся на улицах Щорса, 68, Комсомольской, 3, а также перекрестках Московской - Горького, Ленина - Тимирязева, Советской и Парковой, Производственной - Щорса, а также Московской и Менделеева.