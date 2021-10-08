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Общество8 октября 2021 12:41

В Кировской области выявлено более 600 нарушений реализации напроектов

Заведены 3 уголовных дела
Алексей РомановАлексей Романов
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Прокурорский контроль за реализацией нацпроектов поможет динамическому развитию Кировской области

Прокурорский контроль за реализацией нацпроектов поможет динамическому развитию Кировской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только за текущий год в Кировской области выявлено более 600 нарушений при реализации нацроектов. Большинство из них связаны с несоблюдением заказчиками и исполнителями закона в сфере закупок товара, проведении работ и оказании услуг. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По результатам проверок сотрудниками надзорного органа внесено 297 представлений, направлено 26 судебных исков, опротестовано 12 незаконных правовых актов и объявлено 37 предостережений.

К дисциплинарной ответственности привлечено 106 должностных лиц. Административный кодекс нарушили 55 человек. За более серьезные преступления заведено 3 уголовных дела.

Прокурорские проверки продолжатся и в дальнейшем. Это поможет предотвратить срывы заказов и благоприятно скажется на развитии региона.