В Омутнинском районе из-за пенсионерки на кроссовере пострадал молодой мужчина

Причиной аварии могли послужить невнимательные действия водителя кроссовера. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 7 октября, в Омутнинском районе столкнулись две иномарки. Происшествие случилось в 15 часов 30 минут на 771 км федеральной трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 70-летняя женщина-водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» не убедилась в безопасности своего маневра и врезалась в «Фольксваген Пассат». В результате аварии 31-летний пассажир седана получил травмы. Насколько они оказались серьезными и потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых 7 человек получили травмы.