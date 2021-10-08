В предстоящую субботу в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей

Водителей будут останавливать и проверять на состояние опьянения Фото: Александр БОЙКО

В субботу, 8 октября, в Кирове пройдут «сплошные проверки» водитель на состояние опьянения. Профилактические мероприятия запланированы на территории Ленинского района. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Помогать сотрудникам ГИБДД будут народные дружинники и активисты организации «Ночной Патруль». Они не оставят без внимания и въезды и выезды из областного центра.

За управление в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишения прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.Для предупреждения коррупции и конфликтных ситуации патрульные машины ГИБДД оборудованы видеорегистраторами.