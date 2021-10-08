В ноябрьские праздники из Кирова до Москвы и Санкт-Петербурга пустят дополнительные поезда

Излюбленными городами для путешествий у кировчан являются Москва и Санкт-Петербург Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже не за горами ноябрьские праздники. Многие жители Кирова проведут их в путешествии. В связи с этим из областного центра решено пустить дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург, так как эти направления являются наиболее востребованными. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ГЖД.

Поезд №123/124 сообщением Киров - Санкт-Петербург отправится из областного центра 2 и 6 ноября в 10.52 и прибудет в северную столицу в 11.12 следующего дня. Обратно состав будет уходить 3 и 7 ноября в 16 часов 2 минуты и приходить в Киров в 14.11.

Поезд №237/238 сообщением Киров - Москва отправится из Кирова 3 и 7 ноября в 01.25 и будет в столице в 14.13 того же дня. Обратно состав будет уходить в эти же даты в 22.25 и привезет жителей областного центра домой на следующий день в 11.20.

Приобрести билеты и получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда можно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также кассах железнодорожного вокзала.