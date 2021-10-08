За сутки в Кировской области выявили 163 новых случая заражения коронавирусом

В отделении реанимации с подтвержденным COVID-19 находятся 170 кировчан Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области по состоянию на 8 октября выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 433 человека. Такие данные сообщили в региональном оперштабе.

В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 4927 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 170 пациентам, 37 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 544.

На дому проходят лечение 9116 кировчан. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 6778 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошел 792 житель области