В Кирове на улице Комсомольской ремонтируют уличные лестницы

Всего в Кирове должны отремонтировать более 20 лестничных маршей. Фото: admkirov.ru

В Кирове на улице Комсомольской начали ремонтировать разбитые лестницы. Сейчас работы ведутся у дома №27. Об этом сообщили в горадминистрации.

На этом участке лестничные марши не восстанавливали уже более десяти лет. Ступеньки разрушились почти до основания, а количество жалоб кировчан на этот объект исчисляется сотнями. Сейчас ремонт активно ведется: рабочие убрали старое покрытие и формируют новое - из бортового камня, цементно-песчаной смеси и брусчатки.

Всего в Кирове должны привести в порядок более 20 лестниц. В ближайшее время начнется восстановление объектов на улице Розы Люксембург, 69 и в переулке Вершининском, 6. Муниципальный контракт на эти работы заключили в начале октября. На ремонт выделено около трех миллионов рублей. Предполагается, что со всеми лестничными маршами подрядчик справится в течение двух месяцев - если позволит погода.