В Кирове врачи спасли подростка, серьезно пострадавшего в ДТП

В реанимации подросток находился десять дней. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи спасли 16-летнего подростка, получившего сложнейшие травмы после ДТП. Подробности рассказали в областном правительстве.

Авария случилась в Вятских Полянах. Подросток катался на мотоцикле, не справился с управлением и врезался в автомобиль. На «скорой» мальчика доставили в местную ЦРБ, а после вертолетом перевезли в областную травматологию. В реанимации пациент провел 10 дней.

Юноша поступил в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки, легких, почек, тупой травмой живота, множественными ссадинами на голове. В тот же день ему вправили вывих костей предплечья и наложили гипсовые лангеты. После стабилизации состояния подростка врачи провели стержневой остеосинтез левого и правого бедра - «поставили спицы», как говорят в народе. Позже последовали открытая репозиция (хирургическое сопоставление) перелома левой лучевой кости и остеосинтез титановой пластиной и винтами.

Всего в больнице мальчик провел чуть более двух недель. Врачам удалось полностью поставить подростка на ноги. Сейчас он долечивается дома.