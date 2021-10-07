В Кирове сносят аварийный дом по улице Красноармейской

Что появится на месте здания, пока неизвестно. Фото: admkirov.ru

В Кирове сносят очередное аварийное здание. На этот раз это дом №64/3 по улице Красноармейской. Об этом рассказали в горадминистрации.

Известно, что ранее в нем проживали 40 человек. В 2019 году всем им предоставили новые помещения либо выплатили денежную компенсацию. Дом стоял пустым до нынешнего момента. Сейчас рабочие ликвидируют наземную часть здания, а после и его фундамент. Подрядчик также расчистит площадку от строительных отходов. Что появится на месте бывшего жилого дома, пока неизвестно.

В мэрии также отметили, что это 39 по счету аварийное строение, подлежащее сносу. До конца 2021 года предполагается также ликвидировать дома по адресам: ул. Рабочая, 5, ул. Ключевая, 1, ул. Зои Космодемьянской, 23, ул. Милицейская, 18, ул. Красной Звезды, 10.