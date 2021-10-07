В Кирове под колеса иномарки попали сразу два пешехода

В момент аварии пострадавшие шли по пешеходному переходу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 7 октября, в Кирове водитель иномарки сбил двух пешеходов прямо на обозначенном переходе. Происшествие случилось в 11 часов 30 минут на улице Чапаева у дома №69.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Тойота» не смог вовремя затормозить и наехал сразу на двух человек. На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и «скорая помощь». Известно, что пострадавшие получили травмы. Потребовалась ли кому-то из них госпитализация пока не сообщается.

По факту происшествия проводится проверка. Если вину владельца иномарки докажут, то ему может грозить суровое наказание.