В Кирове более 40 домов остались без холодной воды

Без воды многие кировчане остались с самого утра Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове из-за аварии на трубопроводе десятки домов остались без холодного водоснабжения. Ресурс отключили в жилых объектах Ленинского, Нововятского и Октябрьского районов. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

По информации ресурсоснабжающей компании, c 09.00 воду отключили в нескольких многоквартирных домах на улицах Мира, Конституции, Матросова, Чапаева, Железнодорожной, Дзержинского, Металлургов, Ленина, Новой, Щетинской, Московской, Преображенской, а также проспекте Строителей.

На время работ для жителей организован подвоз питьевой воды. Точные адреса домов, а также месторасположение цистерн можно посмотреть здесь.