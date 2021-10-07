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Общество7 октября 2021 14:13

В Кирове более 40 домов остались без холодной воды

Причиной отключения стал ремонт трубопровода
Алексей РомановАлексей Романов
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Без воды многие кировчане остались с самого утра

Без воды многие кировчане остались с самого утра

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове из-за аварии на трубопроводе десятки домов остались без холодного водоснабжения. Ресурс отключили в жилых объектах Ленинского, Нововятского и Октябрьского районов. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

По информации ресурсоснабжающей компании, c 09.00 воду отключили в нескольких многоквартирных домах на улицах Мира, Конституции, Матросова, Чапаева, Железнодорожной, Дзержинского, Металлургов, Ленина, Новой, Щетинской, Московской, Преображенской, а также проспекте Строителей.

На время работ для жителей организован подвоз питьевой воды. Точные адреса домов, а также месторасположение цистерн можно посмотреть здесь.