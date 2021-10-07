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Происшествия7 октября 2021 13:26

В Кирове вандалы сломали футбольные ворота на спортплощадке

Полиция устанавливает личности хулиганов
Маргарита Акагиева
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Ворота отремонтируют после оценки стоимости работ. Фото: admkirov.ru

Ворота отремонтируют после оценки стоимости работ. Фото: admkirov.ru

В Коминтерне неизвестные вандалы сломали футбольные ворота на стадионе. Сейчас их разыскивают, сообщает горадминистрация.

Известно, что инцидент произошел минувшей ночью на спортплощадке на улице Павла Корчагина. Открыли ее совсем недавно, в августе 2021 года. В полицию направили заявления, личности вандалов устанавливаются. После подсчета стоимости ремонта ворот их восстановят. Неравнодушные жители, к слову, предложили свою помощь в этом деле.

Кировчан просят бережнее относиться к оборудованию спортивных и детских площадок. «Каждый сломанный элемент - это дополнительные затраты, которые могли пойти на обустройство микрорайона», - заявляют городские теруправления.