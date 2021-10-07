За сутки в кировские инфекционные стационары госпитализировали 582 человека с СOVID-19

Госпитализировать стали все больше людей молодого возраста Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области отмечен подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки в инфекционные стационары госпитализировали 582 человека. У большинства из них болезнь осложняется большим поражением легких. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Система здравоохранения области работает на пределе возможностей. За прошедшие 24 часа бригадами «скорой помощи» обслужен 1971 выезд. В борьбе с коронавирусом задействованы две тысячи медицинских работников.

По слова специалистов, вирус помолодел. В следствие чего тяжелее болеть стали дети и люди молодого возраста. Для недопущения сильного, неконтролируемого всплеска инфицирования в регионе продолжается прививочная кампания.