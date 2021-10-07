В Кирово-Чепецком районе пьяный мужчина на авто протаранил ворота КПП

Мужчина за рулем был пьян - правоохранители учуяли явственный запах алкоголя. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кирово-Чепецком районе пьяного мужчину отказались выпустить с промзоны, а он протаранил ворота на машине. Лихача задержали, сообщает областное управление Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около полуночи. Сигнал тревоги поступил с охраняемого объекта в Ключах - поселке Кирово-Чепецкого района. Правоохранителей вызвала контролер пропускного пункта, сообщив, что неизвестный мужчина пытался покинуть территорию промзоны. Он потребовал открыть ворота, рассчитывая, возможно, срезать путь. Женщина отказалась, и тогда неизвестный сел в машину, въехал в ворота, снес их и исчез. Единственную примету, которую смогла назвать контролер - лихач был на отечественной машине.

Через пятнадцать минут росгвардейцы наткнулись на разыскиваемый УАЗ на обочине дороги. Мужчина за рулем авто был пьян, по салону плыл запах алкоголя. Лихача задержали и передали сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.