В Кирове завершились поиски четверых пропавших детей

Ребят нашли живыми и здоровыми. Фото: vk.com/ornkirov

Четверо детей, пропавших в Кирове, нашлись. Об окончании поисков сообщил отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

Информация о пропаже 9-летнего Александра, 12-летнего Тимофея и 13-летнего Максима появилась 6 октября. Все они исчезли в один день - накануне, 5 октября. Позже поисковики сообщили, что все дети могут находиться вместе. Помимо этого, в Кирове вели розыск еще одного пропавшего несовершеннолетнего - 15-летнего Данила, которого в последний раз видели в городе в минувшее воскресенье.

Днем 6 октября волонтеры отряда сообщили, что трое исчезнувших ребята найдены живыми. Через несколько часов, уже вечером, дополнилась информация по 15-летнему подростку. Его также разыскали живым и здоровым. Подробности поисков и обстоятельства их нахождения не разглашаются.