У электронной карты кировских школьников появилась новая функция

Новая функция электронной карты доступна пока только в приложении Телеграмм. Фото: admkirov.ru

У родителей кировских школьников появится возможность более пристально следить за действиями своего ребенка в стенах учебного заведения. У электронной карты появилась новая функция «Чат-бот идентификация». Об этом сообщили в горадминистрации.

Благодаря новым возможностям, родителям будут автоматически приходить сообщения о том, когда их ребенок пришел и вышел из школы, а также в какое время пообедал. Кроме того, взрослые получат информацию о меню, совершенных покупках и остатке средств на карте.

Данная функция доступна пока только в приложении Телеграмм. В дальнейшем планируется расширить список приложений и социальных сетей, а также возможностей «Чат-бота». В перспективе можно будет узнать о расписании уроков, получаемых оценках, домашнем задании, сообщениях от учителей и посещении занятий.