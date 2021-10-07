За сутки в Кировской области коронавирусом заболели еще 164 человека

В отделении реанимации кировские медики борются за жизни 165 жителей области Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области по состоянию на 7 октября выявили 164 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 417 человек. Такие данные сообщили в региональном оперштабе.

В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 4773 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 165 пациентам, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 542.

На дому проходят лечение 8803 кировчанина. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 6367 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошел 831 житель области.