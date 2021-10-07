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Происшествия7 октября 2021 10:30

В Кирове водитель «Лады Приоры» сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку

Ребенок получил травмы различной степени тяжести
Алексей РомановАлексей Романов
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Возможной причиной ДТП могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Возможной причиной ДТП могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 6 октября, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Происшествие случилось в 18 часов 10 минут на улице Лепсе у дома №9. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не успел вовремя заметить 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». Владелец легковушки наехал на ребенка, нанеся ему травмы различной степени тяжести. Потребовалась ли маленькой пострадавшей госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.