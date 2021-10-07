В Кировской области посадят 5 тысяч саженцев сибирского кедра

Саженцы редких для наших мест хвойные деревья предоставил Красноярский питомник. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области в рамках Всероссийской акции «Во имя любви, семьи и вечности» в 27 муниципалитетах высадят 5 тысяч сибирских кедров. Это поможет озеленению территорий и улучшению экологии. А высадка деревьев вместе с детьми поддержит семейные ценности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам специалистов областного министерства охраны окружающей среды, кедры выделяют фитонциды, которые благотворно влияют на окружающую среду. Изначально планировалось посадить только 1,5 тысячи деревьев. Однако из-за большого количества заявок кировчан саженцев привезли в несколько раз больше.

Садили редкие для наших мест хвойные деревья представители некоммерческих организаций, территориальных самоуправлений, центров местной активности, общественных советов городов и сельских поселений, образовательных и культурных учреждений, а также семьи с детьми.