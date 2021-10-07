В Кирове на продажу выставили гостиничный комплекс в историческом районе

В стоимость входят трехэтажная гостиница, баня, кафе и парковка. Фото: avito.ru

В Кирове на продажу выставили гостиничный комплекс на берегу реки. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке. Продают его через посредника - агентство недвижимости.

В лот входят трехэтажная гостиница, парковка с видеонаблюдением, баня, буфет и кафе. Общая площадь - 1000 квадратных метров. Комплекс оценили в 40 миллионов рублей. Продавец аргументирует такую цену расположением (улица Пристанская - исторический район города, берег Вятки) и обещает постоянный денежный поток. В частности, новому владельцу гарантируют полную окупаемость за 4 года и 7 месяцев при 50%-ной загрузке. Есть также возможность приобрести долю - 50%.

Объявление появилось на площадке 24 сентября. Судя по всему, еще никого не привлекла перспектива покупки комплекса.