В Кирове пьяный мужчина из-за ссоры насмерть забил свою мать

На допросе кировчанин признал свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанин спьяну забил собственную мать до смерти. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в областном Следкоме.

Инцидент произошел днем 4 октября. Мужчина поссорился со своей матерью и, будучи пьяным и озлобленным, избил ее. Женщина получила несколько ударов кулаком по лицу и голове. Травмы, к сожалению, оказались слишком значительными. 75-летняя пенсионерка скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.

Ее сына задержали и допросили, свою вину в совершенном он признал. Кировчанину вменяют «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». В скором времени ему изберут меру пресечения. Расследование продолжается.