Мужчина серьезно пострадал при падении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области водитель автокрана получил тяжелую травму, упав с высоты. Работодатель отделался штрафом, как рассказали в региональной госинспекции труда.

Инцидент произошел 5 августа 2021 года. Мужчина находился на перекрытии цокольного этажа строящегося здания, разматывая трос. При этом он двигался спиной вперед в противоположном направлении - к краю плиты. Наступив на него, рабочий потерял равновесие, выпустил из рук трос и упал вниз. В итоге он получил тяжелую травму.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. В ходе расследования установили, что работник нарушил дисциплину труда и обслуживал автокран в не предназначенном для этого месте. Работодатель же не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением требований охраны труда сотрудниками. В итоге последнего и привлекли к административной ответственности. Предприниматель выплатил штрафы общей суммой в 24 тысячи рублей.