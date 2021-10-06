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Общество6 октября 2021 16:20

Прокуратура заставила развестись котельничанку и китайца

Ведомство обратилось в суд с требованием признать их брак фиктивным
Маргарита Акагиева
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Брак был заключен для упрощения процедуры получения гражданства мужчиной.

Брак был заключен для упрощения процедуры получения гражданства мужчиной.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Котельниче аннулировали брак местной жительницы и гражданина Китайской Народной Республики по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили при проверки исполнения миграционного законодательства, 58-летняя котельничанка вышла замуж за 39-летнего китайца за денежное вознаграждение. При этом никаких признаков создания семьи между ними не наблюдалось: ни совместного проживания, ни ведения хозяйства и прочее. Брак был фиктивным, заключенным лишь ради того, чтобы мужчине было проще и быстрее оформить гражданство, за что он и заплатил новоиспеченной супруге.

Межрайонный прокурор направил в суд иск об аннулировании бракосочетания. Требование признали законным и удовлетворили. Теперь гражданину КНР придется искать новую жену - причем, возможно, что не в России.