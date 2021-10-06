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Происшествия6 октября 2021 15:19

В Слободском пьяного водителя «Рено Дастер» смог остановить только гараж

Владелец внедорожника получил травмы
Алексей РомановАлексей Романов
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Водитель внедорожника не справился с управлением из-за алкогольного опьянения. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель внедорожника не справился с управлением из-за алкогольного опьянения. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 5 октября, в Слободском произошло ДТП с участием пьяного водителя. Авария случилась в 16 часов на улице Профсоюзной у дома №19. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в гараж. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести. Насколько они оказались серьезными, а также потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.