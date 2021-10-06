В Кирове вторые сутки ищут 9-летнего мальчика

Мальчик пропал во вторник, 5 октября. Фото: vk.com/ornkirov

Жителей Кирова просят помочь в поиске 9-летнего мальчика. В последний раз Александра Трифонова видели во вторник, 5 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в отряде по розыску несовершеннолетних «Первый».

Волонтеры составили приметный портрет потерявшегося ребенка. Рост Саши 130 см. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы с длиной челкой на правую сторону. Был одет в красную куртку, черные штаны и кроссовки, а также шапку с синими и серыми полосами.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 112 или 02.