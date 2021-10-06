В Покровскую субботу для жителей Кирова пустят дополнительные автобусы на кладбище

Дополнительные автобусы будут курсировать с 7 утра и до 15 часов дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове в предстоящую Покровскую субботу организуют дополнительные автобусы для поездки на центральные кладбища города: Макарьевское, Филейское и Федяковское. Общественный транспорт будет курсировать с 7.00 до 15.00. Об этом сообщили в горадминистрации.

На Макарьевское кладбище дополнительным автобус начнет свое движение с остановки, расположенной у дома №78 по улице Профсоюзной. Далее он подберет людей в на улице Проезжей и около Троицкой церкви.

На Филейское и Федяковское кладбище общественный транспорт отправится с остановок «Площадь ХХ партсъезда», которая находится у дома №2 по улице Ленинградской и «Улица Кирова», расположенной на улице Парковой Нововятского района.

Кроме того, изменится маршрут следования автобуса №44. Из Слободы Сошени до микрорайона Радужный общественный транспорт будет двигаться через деревню Орлы. Пассажирам в очередной раз напоминают о соблюдении противоэпидемиологических норм и ношении индивидуальных средств защиты.