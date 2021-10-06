В Кирове скоро примут отремонтированный участок Студенческого проезда

Сотрудники подрядной организации АО «Гордормостстрой» уложили верхний слой асфальта. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершается ремонт дорожного участка Студенческого проезда от улицы Московской до Лепсе. Рабочие уже уложили верхний слой асфальта. Об этом сообщили в горадминистрации.

Помимо благоустройства непосредственно самой дороги, сотрудники подрядной организации АО «Гордормостстрой» обустроят съезды и уложат новые тротуары. Работы выполняются благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

На неудовлетворительное состояние Студенческого проезда кировчане долгое время жаловались в социальных сетях. В связи с этим участок вошел в перечень дополнительных 27 объектов областного центра, которые отремонтируют в текущем году.

В настоящее время ведется благоустройство 22 улиц. Сразу несколько из них могут быть представлены экспертной комиссии уже на на этой неделе.