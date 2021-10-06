Житель Омутнинска предстанет перед судом за кражу печки

Воришку будут судить сразу за кражу и проникновение в чужое жилище сразу по двум статьям. Фото: kirov.sledcom.ru

Скоро состоится суд над 45-летним жителем Омутнинска, который украл печку из частного дома. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что подсудимый действительно совершил данное преступление в феврале 2021 года. В ночное время суток мужчина вскрыл замок входной двери, проник в жилище и украл объект печного отопления. После чего скрылся.

В скором времени раннее уже судимого гражданина задержали. На него завели уголовное дело по статьям 158 и 139 УК РФ.

На сегодняшний день расследование завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.