По предварительным данным, пострадавший ребенок шел по пешеходному переходу. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 5 октября, в Кирове водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе. Происшествие случилось в 14 часов 45 минут на улице Современной у дома №1. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 44-летний владелец автомобиля «Митцубиси Лансер» не успел вовремя заметить ребенка, который переходил проезжую часть по «зебре», и затормозить. В результате девочка получила травмы. Потребовалась ли ей госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.