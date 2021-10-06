В Кирове четвертый день продолжаются поиски 15-летнего подростка

О местонахождении подростка ничего не известно с прошлого воскресенья, 3 октября. Фото: vk.com/ornkirov

Жителей Кирова просят помочь в поиске 15-летнего подростка. В последний раз Данила Дмитриева видели в воскресенье, 3 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в отряде по розыску несовершеннолетних «Первый».

Волонтеры подготовили приметный портрет пропавшего подростка. Рост Данила 175 см. У него худощавое телосложение и черные волосы. Был одет в серые спортивные штаны и кроссовки, а также в темную куртку с капюшоном и оранжевую рубашку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 02 или 102.