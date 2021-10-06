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Общество6 октября 2021 10:08

На Минлесхоз Кировской области подали в суд за поваленные деревья на охраняемых объектах

Исправление нарушений находится на особом контроле региональной прокуратуры
Алексей РомановАлексей Романов
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Поваленные деревья в «зеленых» зонах представляют угрозу отдыхающим, а также доставляют дискомфорт

Поваленные деревья в «зеленых» зонах представляют угрозу отдыхающим, а также доставляют дискомфорт

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Кировской области подала в суд на региональное Министерство лесного хозяйства за не проведение регулярных лесопатологических обследований. Неубранные поваленные деревья обнаружили в охраняемых «зеленых» зонах областного центра, а также Кирово-Чепецка и Слободского. Об этом сообщили в ведомстве.

Прокурор обязал представителей Министерства исправить все выявленные нарушения в самые короткие сроки. Суд согласился с требованием стороны обвинения и удовлетворил иск. Исполнение решения находится на особом контроле надзорного органа.

Отметим, что поваленные деревья в парках и других общественных зонах представляют угрозу для людей. Кроме того, это мешает комфортному отдыху и доставляет дискомфорт жителям.