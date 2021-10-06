Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 октября 2021 9:29

За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился еще у 151 человека

К аппаратам ИВЛ подключены 40 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В инфекционных стационарах медики оказывают помощь 4698 кировчанам

В инфекционных стационарах медики оказывают помощь 4698 кировчанам

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области по состоянию на 6 октября выявили 151 новый случай заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 414 человек. Такие данные сообщили в региональном оперштабе.

В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 4698 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 169 пациентам, 40 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 541.

На дому проходят лечение 8705 кировчан. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 6347 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 690 жителей области.