За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился еще у 151 человека

В инфекционных стационарах медики оказывают помощь 4698 кировчанам Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области по состоянию на 6 октября выявили 151 новый случай заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 414 человек. Такие данные сообщили в региональном оперштабе.

В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 4698 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 169 пациентам, 40 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 541.

На дому проходят лечение 8705 кировчан. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 6347 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 690 жителей области.