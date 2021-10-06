В трех кировских больницах сменилось руководство

Кадровые изменения произошли в Больнице СМП и горбольницах №2 и 5. Фото: vk.com/medkirovru

В кировских медицинских учреждениях произошли кадровые перестановки. В Больнице скорой медицинской помощи и горбольницах №2 и 5 прошло назначение новых главврачей. Подробности сообщили в областном правительстве.

Так, начальственный пост в больнице СМП отдали Согомону Аракеляну - бывшему руководителю пятой горбольницы. На его место, в свою очередь, пришел Павел Казаков, возглавлявший ранее Советскую ЦРБ. В горбольнице №2 руководство отдали Елене Гертье - главному пульмонологу региона, которая поднялась до этого поста с должности заместителя главврача.