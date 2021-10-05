В Кирове в десятках домов Ленинского и Первомайского районов отключили воду

На время восстановительных работ будет организован подвоз питьевой воды Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В десятках домов Ленинского и Первомайского районов отключили холодную воду. Причиной вновь послужила авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации ресурсоснабжающей компании, без водоснабжения остались несколько домов на улицах Красина, Пугачева, Щорса, Попова, Комсомольской, Богородской, Ботанической, Озерной, Береговой, а также Вятской, Школьной и Проезжей.

До завершения восстановительных работ будет организован подвоз питьевой воды. Точные адреса отключенных домов, а также место расположения цистерны можно узнать, перейдя по ссылке.