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Общество5 октября 2021 14:16

В Кирове в десятках домов Ленинского и Первомайского районов отключили воду

Причиной вновь стала авария на трубопроводе
Алексей РомановАлексей Романов
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На время восстановительных работ будет организован подвоз питьевой воды

На время восстановительных работ будет организован подвоз питьевой воды

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В десятках домов Ленинского и Первомайского районов отключили холодную воду. Причиной вновь послужила авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации ресурсоснабжающей компании, без водоснабжения остались несколько домов на улицах Красина, Пугачева, Щорса, Попова, Комсомольской, Богородской, Ботанической, Озерной, Береговой, а также Вятской, Школьной и Проезжей.

До завершения восстановительных работ будет организован подвоз питьевой воды. Точные адреса отключенных домов, а также место расположения цистерны можно узнать, перейдя по ссылке.