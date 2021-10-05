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Общество5 октября 2021 14:11

На мосту через Чепцу ввели ограничения по грузоподъемности автомобилей

Соответствующее постановление подписали 4 октября в мэрии
Маргарита Акагиева
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На подъезде к мосту установили соответствующие дорожные знаки. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

На подъезде к мосту установили соответствующие дорожные знаки. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

На мосту через Чепцу, ведущему в Каринторф, снова ввели ограничения по грузоподъемности транспортных средств. Соответствующее постановление подписано горадминистрацией. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Меры ввели из-за понижения уровня воды в Чепце. Согласно документу, временное ограничение действует для автомобилей с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонны. Постановление вступило в силу 4 октября. На подъездах к мосту также установили соответствующие дорожные знаки.

Чепчанам напоминают: нарушение установленного правила может привести к повреждению элементов конструкции моста и подвергнуть опасности водителей и пассажиров.