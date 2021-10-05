На мосту через Чепцу ввели ограничения по грузоподъемности автомобилей

На подъезде к мосту установили соответствующие дорожные знаки. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

На мосту через Чепцу, ведущему в Каринторф, снова ввели ограничения по грузоподъемности транспортных средств. Соответствующее постановление подписано горадминистрацией. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Меры ввели из-за понижения уровня воды в Чепце. Согласно документу, временное ограничение действует для автомобилей с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонны. Постановление вступило в силу 4 октября. На подъездах к мосту также установили соответствующие дорожные знаки.

Чепчанам напоминают: нарушение установленного правила может привести к повреждению элементов конструкции моста и подвергнуть опасности водителей и пассажиров.