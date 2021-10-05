Жителю Юрьянского района дали 5 месяцев исправительных работ за неуплату алиментов

По решению суда часть дохода за отработанное время будет взиматься с нерадивого отца в пользу государства Фото: Артем КИЛЬКИН

В Юрьянском районе прошел суд над 43-летним местным жителем, который почти год не платил алименты своим дочерям. Мужчину приговорили к 5 месяцем исправительных работ с удержанием части дохода государству. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Представители надзорного органа доказали, что с августа 2020 по июль 2021 года, осужденный умышленно не платил деньги на содержание дочерей 11 и 12 лет. Общая сумма задолженности составила 180 тысяч рублей.

Нерадивый отец не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. Однако ее отклонили, оставив наказание прежним.