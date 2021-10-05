В Кирове задержали молодого человека, долгое время скрывавшегося от следствия

Патрульная машина Росгвардии прибыла на место через несколько минут после тревожного сигнала. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего местного жителя, который находился в розыске. Молодого человека допросили и доставили в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Сотрудников правоохранительных органов вызвала кассир одного из магазинов, расположенных на улице Широнинцев. По словам женщины, кировчанин вел себя вызывающе и провоцировал на конфликт.

При проверке документов выяснилось, что 20-летний дебошир скрывается от следствия и находится в розыске. Теперь молодому человеку грозит реальный тюремный срок.