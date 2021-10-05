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Происшествия5 октября 2021 12:42

В Кирове задержали молодого человека, долгое время скрывавшегося от следствия

Для дальнейшего разбирательства дебошира передали полицейским
Алексей РомановАлексей Романов
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Патрульная машина Росгвардии прибыла на место через несколько минут после тревожного сигнала. Фото: 43.rosguard.gov.ru

Патрульная машина Росгвардии прибыла на место через несколько минут после тревожного сигнала. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего местного жителя, который находился в розыске. Молодого человека допросили и доставили в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Сотрудников правоохранительных органов вызвала кассир одного из магазинов, расположенных на улице Широнинцев. По словам женщины, кировчанин вел себя вызывающе и провоцировал на конфликт.

При проверке документов выяснилось, что 20-летний дебошир скрывается от следствия и находится в розыске. Теперь молодому человеку грозит реальный тюремный срок.