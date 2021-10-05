В Кикнурском районе «Киа Рио» съехала в кювет и перевернулась

Женщина-водитель не соблюдала скоростной режим из-за чего и не справилась с управлением. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 4 октября, в Кикнурском районе перевернулась иномарка. Авария случилась в 16 часов 20 минут на 3 км трассы Яранск-Шахунья-Потняк-Большая Люя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа Рио» не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась. В результате происшествия два пассажира иномарки: 40-летний мужчина и 44-летняя женщина получили травмы. Потребовалась ли им госпитализация не сообщается. Пройти медосвидетельствование хозяйка корейского авто отказалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.