В Кировской области за сутки коронавирусом заразились 145 человек

В инфекционных стационарах кировские медики оказывают помощь 4653 жителям области Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области по состоянию на 5 октября выявили 145 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 509 человек. Такие данные сообщили в региональном оперштабе.

В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 4653 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь165 пациентам, 38 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 540.

На дому проходят лечение 8546 кировчан. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3323 исследования на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 658 жителей области.