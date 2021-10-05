В Кировской области выявлено 120 нарушений в долевом строительстве

Строительство проблемных домов находится на особом контроле областной прокуратуры. Фото: genproc.gov.ru

В 2021 году на территории Кировской области зафиксировано 120 нарушений закона в долевом строительстве жилья. Самой частой проблемой является срыв подрядчиком запланированных сроков сдачи объектов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного органа совершили рейд по проблемным недостроенным домам областного центра. Главный прокурор области Андрей Оборок совместно с другими участниками комиссии осмотрели объекты на улицах Современной, д.13 и Широтной, д.1. Им рассказали о темпах и перспективах строительства данных многоквартирных домов.

Отметим, что только за этот год застройщикам внесено 44 представления и возбуждено 11 административных дел. К дисциплинарной ответственности привлечено 29 должностных лиц.

После вмешательства прокуратуры удалось ввести в эксплуатацию три долгостроя. В новые квартиры въехали десятки семей. Вопросы долевого строительства находятся на особом контроле надзорного органа.