Спикер ОЗС обозначил приоритеты работы обновленного парламента

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В понедельник, 4 октября, состоялась пресс-конференция председателя Законодательного Собрания Кировской области седьмого созыва Романа Береснева. Спикер озвучил приоритеты работы обновленного депутатского корпуса, принципы работы с политическими партиями, а также назвал особенности формирования новых профильных комитетов.

- Необходимо выстроить максимально конструктивные отношения с представителями всех партий, вошедших в областной парламент. Стало меньше депутатов, а значит увеличилась персональная ответственность. Этого требует и запрос граждан, которые проголосовали за своих кандидатов,- отметил председатель ОЗС.

Особое внимание в выступлении спикер уделил формированию комитетов. По словам Романа Береснева, поступали предложения об изменении их количества.

- У каждого комитета своя специфика, поэтому решено сохранить примерно тот же состав профильных комитетов, какой был в шестом созыве. Опыт, накопленный предыдущими поколениями депутатов, поможет более качественно разрешать самые сложные общественные вопросы, - подчеркнул Роман Александрович.

Отметим, что состав комитетов и их председателей депутаты должны утвердить уже во вторник, 5 октября, на внеочередном пленарном заседании.

Председатель ОЗС отметил еще одно важное изменение в работе парламента: выездные мероприятия в районы. чтобы депутаты могли обобщать все темы, которые сложились в конкретных муниципальных образованиях.

- Люди просят, чтобы мы больше говорили о сельских территориях. Там живут наши граждане, они требуют к себе соответствующего внимания. Нужно, чтобы на площадке областного Законодательного Собрания был разумный баланс интересов между городом и областью, не было перекосов только в одну сторону, - подчеркнул Роман Береснев.