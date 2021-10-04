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Происшествия4 октября 2021 15:19

В Зуевке 21-летний молодой человек сядет в тюрьму на 2,9 лет за кражу барсетки

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима
Алексей РомановАлексей Романов
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Приговор суда уже вступил в законную силу

Приговор суда уже вступил в законную силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зуевке вынесли приговор 21-летнему местному жителю, который проник в чужой автомобиль и украл барсетку с деньгами. Молодому человеку дали 2 года и 9 месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа доказали, что в июле 2020 года, осужденный заметил автомобиль, припаркованный у гаражного кооператива на улице Первомайской. Он проник в салон машины и похитил сумку-барсетку, в которой находилось 15 тысяч рублей.

В результате потерпевшему был нанесен материальный ущерб. Вора вскоре задержали. На молодого человека завели уголовное дело. Приговор вынесли с учетом того, что житель районного центра ранее уже привлекался по схожим эпизодам. Решение суда уже вступило в законную силу.